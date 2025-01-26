الأردن.. استقرار أسعار الذهب عند مستويات قياسية

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا الى 56.1 دينارا للبيع للمواطنين ، 54.1 دينارا للشراء منهم
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و24 على التوالي : 49.8 دينارا للبيع للمواطنين ، 46.3 دينارا للشراء منهم ، 64.6 دينارا للبيع للمواطنين ، 62.2 دينارا للشراء منهم
-
أخبار متعلقة
-
برنامج الأغذية: تقديم مساعدات لقرابة 310 آلاف لاجئ في الأردن بتقديم 21 دولارًا للفرد شهريا
-
البنك الدولي صرف 88 مليون دولار لمشروع يدعم التحول الرقمي في الأردن
-
تراجع مستوردات المملكة من النفط والمجوهرات والحبوب خلال 11 شهرا من عام 2024
-
للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الليرة بنوعيها في الأردن
-
ارتفاع صادرات الألبسة ومحضرات الصيدلة خلال 11 شهرا
-
الأردن.. ارتفاع أسعار الذهب نصف دينار للغرام
-
إليكم أسعار الذهب في الأردن الجمعة
-
ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع