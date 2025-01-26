الأحد 2025-01-26 08:53 ص
 

الأردن.. استقرار أسعار الذهب عند مستويات قياسية

عيار الذهب 21 يصل الى 56.1 دينارا
عيار الذهب 21 يصل الى 56.1 دينارا
الأحد، 26-01-2025 07:54 ص

الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت عند مستويات قياسية .

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا الى 56.1 دينارا للبيع للمواطنين ، 54.1 دينارا للشراء منهم 

فيما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و24 على التوالي : 49.8 دينارا للبيع للمواطنين ، 46.3 دينارا للشراء منهم ، 64.6 دينارا للبيع للمواطنين ، 62.2 دينارا للشراء منهم 

اضافة اعلان

 

وكان قد افاد نقيب الصاغة  يوم أمس السبت ان الذهب اغلق عند اعلى مستوياته  لافتا إلى أن الارتفاع جاء بسبب تطلعات وسياسة الإدارة الأمريكية الجديدة بفرض رسوم جمركية على عدة دول مما أربك الأسواق المالية وجعل الذهب هو الملاذ الآمن للتحوط ضد التقلبات.


Image1_12025267510264060468.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: يجب على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة

أرشيفية

منوعات فرق الطوارئ في ولاية يوتا الأمريكية تكافح حريقا هائلا في مجمع سكني - فيديو

تعبيرية

أخبار محلية وفاة وإصابة متوسطة بحوادث دهس على الصحراوي وعلى جسر مادبا

ل

عربي ودولي ترامب: سنحصل على غرينلاند وكندا ليست مستقلة

أرشيفية

فلسطين مستعمرون يهاجمون مركبات الفلسطينيين عند مدخل تقوع

خلال التشييع

نعـي فـاضل الأمن ينعى الوكيل المراشدة.. ويشيعه إلى مثواه الأخير

تجارب صاروخية في كوريا الشمالية

عربي ودولي كوريا الشمالية تهدد واشنطن

عيار الذهب 21 يصل الى 56.1 دينارا

اقتصاد محلي الأردن.. استقرار أسعار الذهب عند مستويات قياسية



 



الأكثر مشاهدة