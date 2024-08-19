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الأردن استورد 150 ألف برميل نفط من العراق خلال 10 أيام

صهاريج تحمل المشقات النفطية على الحدود الأردنية العراقية
صهاريج تحمل المشتقات النفطية على الحدود الأردنية العراقية
الإثنين، 19-08-2024 08:39 ص

الوكيل الإخباري-  بلغ إجمالي كميات النفط التي وصلت من الجانب العراقي، منذ استئناف استيراد هذه المادة منذ عشرة أيام، 150 ألف برميل.

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وبحسب مدير عام الشركة الناقلة نائل ذيابات، فإن عملية النقل بدأت بتاريخ السابع من الشهر الحالي وبمعدل 15 ألف برميل يوميا بموجب مذكرة التفاهم بين البلدين وبنفس الشروط التعاقدية للمذكرة السابقة، ليكون معدل الكميات المنقولة شهريا 450 ألف برميل، وفق ما أوردته يومية الغد.

وبين ذيابات أن التحميل والنقل يتم باستخدام صهاريج أردنية وعراقية مناصفة تنقل كميات النفط بشكل مباشر من كركوك العراقية إلى موقع مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء.


ووافق العراق، في تموز (يوليو) الماضي، على تمديد مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين وزارتي النفط العراقية والطاقة والثروة المعدنية الأردنية، حتى 26 حزيران (يونيو) المقبل، وبنفس شروط المذكرة التعاقدية.


وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أعلنت في ذلك الوقت، أنه بموجب تمديد العمل بمذكرة التفاهم التي وقعت بتاريخ 4/5/2023، سيتم تزويد المملكة بما لا يزيد على 15 ألف برميل يوميا على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقص 16 دولارا للبرميل الواحد، لتغطية فرق النوعية وأجور النقل، مبينة أن هذه الكمية تشكل 10 % من احتياجات المملكة من النفط الخام.


ويأتي استيراد النفط من العراق، في إطار مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين للمرة الأولى في شهر شباط (فبراير) من العام 2019 وتجدد سنويا. 

gnews

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