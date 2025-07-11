الأردن سدد أكثر من 110 ملايين دولار لصندوق النقد خلال العام الحالي

وفي المقابل، سدّد الأردن لصندوق النقد الدولي خلال النصف الأول من العام الحالي قرابة 115.65 مليون دولار أميركي موزعة على عدة دفعات، وفق بيانات للصندوق .
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