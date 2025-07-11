الأردن سدد أكثر من 110 ملايين دولار لصندوق النقد خلال العام الحالي

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، أن الأردن تلقى تحويلا بقيمة 97.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (SDR)، بنهاية الشهر الماضي؛ ما يعادل قرابة 134 مليون دولار أميركي، ضمن برنامج التسهيل الممدد (EFF) الموقّع مع الصندوق.

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وفي المقابل، سدّد الأردن لصندوق النقد الدولي خلال النصف الأول من العام الحالي قرابة 115.65 مليون دولار أميركي موزعة على عدة دفعات، وفق بيانات للصندوق .