الإثنين 2025-06-30 03:46 م
 

الأردن.. طرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار

نقود أردنية
نقود
 
الإثنين، 30-06-2025 03:07 م

الوكيل الإخباري-   طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الاثنين، الإصدار الثالث عشر للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 1 تموز 2030، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 1 تموز 2025.

اضافة اعلان


وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

 
gnews

أحدث الأخبار

العاصمة عمان

أخبار محلية عقد اجتماع لجنة الشراكة الأردنية البريطانية في دورتها الثانية

للا

فن ومشاهير الدكتورة خلود تثير موجة جدل بسبب هدية خيالية

رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم الأول على دورة القيادة والأركان

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم الرائد ياسين محمود الشمايلة

الدولار

أسواق ومال الدولار يتراجع قرب أدنى مستوياته في 4 سنوات

تع

فيديو منوع الكبد الدهني !

ؤبر

فيديو منوع الجميع يحتاج إلى بعض المرح في العمل

خلال لقائه أبناء عشيرة الشلبي وشباب العمايرة

أخبار محلية العيسوي: الأردن وطن المبادئ ورؤية الملك هي البوصلة

نقود أردنية

اقتصاد محلي الأردن.. طرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار



 
 



الأكثر مشاهدة