الأردن على طاولة الاستثمار في لندن: فرصة بـ 50 تريليون دولار

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الوكيل الإخباري- يعقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في 13 أيار الحالي، في لندن، جلسة خاصة حول الأردن بعنوان: "الأردن: بوابة للاستثمار في تجارة عالمية بقيمة 50 تريليون دولار"، وذلك على هامش اجتماعه السنوي لعام 2024، بمشاركة وزيري الاستثمار والتخطيط. اضافة اعلان





تسلط الجلسة الضوء على جهود الأردن في دفع رؤيته وخطته لتحديث الاقتصاد، والتي تهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار سنويًا.



ويعرض الأردن فرصًا كبيرة في قطاعات البنية التحتية والخدمات والصناعات ذات القيمة العالية، مستفيدًا من توفر المواهب الشابة، والبنية التحتية التكنولوجية المتقدمة، والمواد الخام، وفق بيانات البنك الأوروبي.



ومن المقرر أن توفر الجلسة رؤى مهمة وفرصًا لتعزيز التواصل مع مستثمرين محتملين، كما تبرز الفوائد التي يتيحها الوصول إلى سوق عالمية تضم 1.4 مليار مستهلك، وتجارة دولية تُقدّر قيمتها بـ 50 تريليون دولار، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي يتمتع بها الأردن، والتي تعزز موقعه الاستراتيجي في التجارة والاستثمار العالميين.



وتشارك في الجلسة مديرة منطقة شرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، غريتشين بييري، بصفتها ممثلة للمؤسسة المستضيفة.



ويشارك من الأردن وزير الاستثمار، مثنى غرايبة، لعرض جهود المملكة في جذب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال، إلى جانب وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، التي تتناول الأطر الاستراتيجية للتعاون وخطط التحديث الاقتصادي.



ويُسلّط الضوء على تجربة القطاع الخاص الأردني من خلال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Aqaba Digital Hub، إياد أبو خرمة. ومن قطاع الطاقة، يشارك رئيس تطوير الأعمال الدولية في شركة ENERTRAG SE، مانويل غايغر، لتقديم رؤية حول فرص الاستثمار في المشاريع المستدامة.



ويمثل قطاع الصناعات التحويلية رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة "كلاسيك فاشن لصناعة الألبسة" سانال كومار، الذي يعرض تجربة شركته في الأردن. كما يشارك في الجلسة نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميريديـام، ماثيو موزومدار، لبحث فرص الشراكة في مشروعات البنية التحتية، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة كي بي دبليو الأردن، أحمد سلاخ، الذي يقدّم منظورًا من القطاع الخاص حول بيئة الاستثمار المحلية.



