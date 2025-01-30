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الأردن.. قرار رسمي بتثبيت أسعار الفائدة

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أرشيفية
الخميس، 30-01-2025 11:02 ص

الوكيل الإخباري- قرر البنك المركزي، الخميس، إبقاء أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.

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وقال البنك في بيان صحفي إن لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك عقدت اجتماعها الأول لعام 2025، حيث قررت إبقاء أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.


ولفت البنك إلى أن القرار جاء هذا القرار بعد تقييم شامل لأحدث التطورات الاقتصادية والمصرفية والنقدية في المملكة، والمستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.


وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية المتحققة تعكس متانة الجهاز المصرفي الأردني وسلامة أدائه، وترسخ أُسُس الاستقرار النقدي مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي.

 
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