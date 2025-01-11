السبت 2025-01-11 09:15 ص
 

الأردن.. قفزة جديدة على أسعار الذهب وغرام 21 يصل لـ54.7 دينارا

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 11-01-2025 07:23 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب في الأردن 60 قرشا للغرام اليوم السبت .

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ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا الى 54.7 دينارا للبيع للمواطنين ، 52.7 دينارا للشراء منهم .

 

فيما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18و24 على التوالي : 48.7 دينارا للبيع للمواطنين ، 45.2 دينارا للشراء منهم ، 62.7 دينارا للبيع للمواطنين ، 60.3 دينارا للشراء منهم 

 


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