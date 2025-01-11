الأردن.. قفزة جديدة على أسعار الذهب وغرام 21 يصل لـ54.7 دينارا

فيما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18و24 على التوالي : 48.7 دينارا للبيع للمواطنين ، 45.2 دينارا للشراء منهم ، 62.7 دينارا للبيع للمواطنين ، 60.3 دينارا للشراء منهم
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