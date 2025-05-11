الأردن.. هل حان الوقت لشراء الذهب بقوة للمقبلين على الزواج؟

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب محليا، اليوم الأحد، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا لدى المواطنين 67.8 دينارا لجهة البيع، مقابل 65.8 دينار لجهة الشراء، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

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كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 77.8 دينارا، وعيار 18 نحو 60.3 دينارا، وعيار 14 نحو 45.8 دينارا.

وتاليا التسعيرة اليومية:



