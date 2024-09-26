الخميس 2024-09-26 05:20 م
 
 

الأردن والعراق يوقعان التعديل الثاني لعقد بيع الطاقة الكهربائية

خلال التوقيع | من المصدر
خلال التوقيع | من المصدر
الخميس، 26-09-2024 03:24 م

الوكيل الإخباري-   وقع الأردن والعراق الخميس التعديل الثاني لعقد بيع الطاقة الكهربائية بين شركة الكهرباء الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية والشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى في جمهورية العراق لتزويد منطقة الرطبة بالطاقة الكهربائية على جهد 132 ك.ف. عبر الشبكة الكهربائية الأردنية من منطقة الريشة في محافظة المفرق.

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ووقع التعديل المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة والمكلف ممثلاً عن الجانب العراقي رياض عريبي.


وقال البطاينة في تصريح صحفي عقب التوقيع إن التعديل الثاني يأتي لتمديد مدة عقد تزويد الأحمال بالطاقة الكهربائية في منطقة الرطبة على جهد 132 ك.ف. من الشبكة الأردنية بهدف الاستمرار في التزويد لحين انتهاء الأعمال الخاصة في الربط على جهد 400 ك.ف. بعد أن انتهت مدة التزويد بموجب التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية بتاريخ 27/9/2024 والذي تم توقيعه بتاريخ 11/2/2024.


وأكد البطاينة اهمية الربط الأردني العراقي في تعزيز علاقات التعاون القائم بين البلدين وبما يسهم في استقرارية الأنظمة الكهربائية ويخدم التطلعات نحو إنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة.


وقال إن مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار العربية مهم ضمن التوجه الوطني بأن تكون المملكة مركزا إقليميا لتبادل الطاقة.


والعمل جار بمشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي على جهد 400 ك.ف. من محطة تحويل الريشة في الأردن إلى محطة تحويل القائم في العراق والذي يتوقع أن يتم تشغيله قبل منتصف عام 2025.

 
gnews

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