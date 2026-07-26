الأردن وبريطانيا يبحثان توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات

10:17 ص

الوكيل الإخباري- بحث رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان العين خليل الحاج توفيق مع الأمين العام للغرفة التجارية العربية البريطانية (ABCC) ريتا مسعود، السبل الكفيلة بتوسيع التعاون الاقتصادي بين الأردن والمملكة المتحدة. اضافة اعلان





وبحسب بيان تجارة الأردن، اليوم الأحد، بحث الجانبان خلال لقاء عقد بمقر الغرفة في العاصمة لندن، آليات تعزيز حضور الشركات الأردنية في السوق البريطانية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات البريطانية للمملكة.



وأكد الحاج توفيق، العضو كذلك في مجلس (ABCC)، أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع برنامج عمل مؤسسي يحدد الأولويات، ويربط الشركات الأردنية والبريطانية معًا، وتحويل الفرص إلى شراكات واستثمارات ومشروعات قابلة للتنفيذ.



وأشار إلى ضرورة أن يركز برنامج العمل على عدد من القطاعات ذات الأولوية، خاصة تكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والخدمات الاستشارية والهندسية، والخدمات اللوجستية، ومنتجات الحلال، والصناعات الإبداعية، والصناعات الدوائية والغذائية، وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي لأعمال الشركات البريطانية في المنطقة العربية.



وأكد ضرورة إعداد مصفوفة تتضمن احتياجات السوق البريطانية من السلع والخدمات الأردنية، وتحديد المنتجات والخدمات التي تمتلك ميزات تنافسية، بما يسهم في زيادة الصادرات الوطنية، بالتوازي مع تشجيع الشركات البريطانية على الاستفادة من فرص ومزايا الاستثمار في المملكة.



وبيّن أن الغرفة التجارية العربية البريطانية تمثل شريكًا استراتيجيًا في دعم جهود القطاع الخاص الأردني، من خلال توفير المعلومات الموثوقة عن الأسواق والفرص الاستثمارية، والتشبيك بين رجال الأعمال في الأردن والمملكة المتحدة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار.



وشدد الحاج توفيق على أهمية توسيع التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية، من خلال تعزيز برامج التدريب والتأهيل، وتوفير فرص تدريب للشباب الأردني في المؤسسات والشركات والجامعات البريطانية، إلى جانب تبادل المعلومات حول احتياجات سوق العمل البريطاني والتخصصات المطلوبة، بما يعزز جاهزية الكفاءات الأردنية للاستفادة من الفرص المتاحة.



من جانبها، أكدت مسعود حرص الغرفة على مواصلة التعاون مع غرفتي تجارة الأردن وعمّان، والعمل على تنفيذ برنامج مشترك يركز على القطاعات الواعدة، وتعزيز التشبيك بين الشركات، وتوفير المعلومات والخدمات التي تساعدها على دخول الأسواق وإقامة شراكات اقتصادية مستدامة، إضافة إلى تنظيم لقاءات قطاعية متخصصة وزيارات متبادلة لوفود الأعمال.



وتعد الغرفة التجارية العربية البريطانية، التي تأسست عام 1975، من أبرز المؤسسات الداعمة للعلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة والدول العربية، وتعمل على تعزيز التجارة والاستثمار من خلال المؤتمرات والبعثات التجارية وخدمات دعم الأعمال.





