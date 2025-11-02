الأردن يرفع سعة تخزين الحبوب في الغباوي والموقر والقطرانة والمفرق

الوكيل الإخباري- رفع الأردن قدرته التخزينية للحبوب إلى أكثر من 1.1 مليون طن، موزعة على عدة مستودعات تخزينية في القطرانة والغباوي والموقر والمفرق، بما يضمن مخزونا استراتيجيا يكفي لمدة تصل إلى 10 أشهر من القمح و8 أشهر من الشعير، وفق خطة حكومية شاملة لتعزيز الاحتياطي الغذائي وتوسيع البنية التخزينية في مختلف مناطق المملكة.

اضافة اعلان



وعملت الحكومة على رفع السعة التخزينية في مستودعات الغباوي بأكثر من 100 ألف طن، لتصل إلى 450 ألف طن، بما يعزز قدرة المملكة على مواجهة التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية وضمان توافر المواد الأساسية ودعم قدرة المملكة على مواجهة التقلبات العالمية في سلاسل التوريد.