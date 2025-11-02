الأردن يرفع سعة تخزين الحبوب في الغباوي والموقر والقطرانة والمفرق

وعملت الحكومة على رفع السعة التخزينية في مستودعات الغباوي بأكثر من 100 ألف طن، لتصل إلى 450 ألف طن، بما يعزز قدرة المملكة على مواجهة التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية وضمان توافر المواد الأساسية ودعم قدرة المملكة على مواجهة التقلبات العالمية في سلاسل التوريد.
وفق بيانات حكومية تظهر أعمال الحكومة في عامها الأول لوزارة الصناعة والتجارة والتموين تعمل الحكومة على تنفيذ مشروع مستوعبات الحبوب في القطرانة بسعة إجمالية تبلغ 500 ألف طن، مما يشكل إضافة نوعية لقدرات التخزين الاستراتيجي في المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
80 مليون دولار صادرات إربد الصناعية الشهر الماضي بانخفاض 20%
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد
-
الاتحاد الأوروبي يعتمد حزمة تمويلية لدعم الأردن بقيمة 228 مليون يورو لـ 3 أعوام
-
ارتفاع الإنفاق على الرواتب بـ 274 مليون دينار في 2026 مقارنة بالعام الحالي
-
ارتفاع عدد الشركات المسجلة بالمملكة بنسبة 49 %
-
بعد انخفاض أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت
-
الأردن يسجل نموا في صادرات الأدوية بقرابة 22 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي
-
انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن السبت