الأحد 2025-11-02 01:56 م
 

الأردن يرفع سعة تخزين الحبوب في الغباوي والموقر والقطرانة والمفرق

صورة توضيحية لصوامع قمح أفقية في منطقة الغباوي.
صورة توضيحية لصوامع قمح أفقية في منطقة الغباوي.
 
الأحد، 02-11-2025 11:03 ص

الوكيل الإخباري-   رفع الأردن قدرته التخزينية للحبوب إلى أكثر من 1.1 مليون طن، موزعة على عدة مستودعات تخزينية في القطرانة والغباوي والموقر والمفرق، بما يضمن مخزونا استراتيجيا يكفي لمدة تصل إلى 10 أشهر من القمح و8 أشهر من الشعير، وفق خطة حكومية شاملة لتعزيز الاحتياطي الغذائي وتوسيع البنية التخزينية في مختلف مناطق المملكة.

اضافة اعلان


وعملت الحكومة على رفع السعة التخزينية في مستودعات الغباوي بأكثر من 100 ألف طن، لتصل إلى 450 ألف طن، بما يعزز قدرة المملكة على مواجهة التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية وضمان توافر المواد الأساسية ودعم قدرة المملكة على مواجهة التقلبات العالمية في سلاسل التوريد.


وفق بيانات حكومية تظهر أعمال الحكومة في عامها الأول لوزارة الصناعة والتجارة والتموين تعمل الحكومة على تنفيذ مشروع مستوعبات الحبوب في القطرانة بسعة إجمالية تبلغ 500 ألف طن، مما يشكل إضافة نوعية لقدرات التخزين الاستراتيجي في المملكة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لا

طب وصحة معلومات عن البطاطا المقلية.. تعرفوا إليها

مطار بروكسل الدولي في بلجيكا

عربي ودولي تحقيق في بلجيكا بعد تحليق مسيّرات فوق قاعدة عسكرية

لا

طب وصحة وضعية النوم ليست الحل.. إليك سر تقليل حموضة المعدة

قب

طب وصحة خبراء: توقيت الوجبات بنفس أهمية نوعية الطعام

الخارجية تستلم أوراق اعتماد السفير السعودي لدى المملكة

أخبار محلية الخارجية تستلم أوراق اعتماد السفير السعودي لدى المملكة

أصيب عشرة أشخاص بجروح خطيرة، تسعة منهم في حالة خطرة، جراء هجوم طعن وقع على متن قطار متجه من دونكاستر إلى محطة كينغز كروس في لندن. ونقلت هيئة البي بي سي البريطانية بيان الشرطة البريطانية اليوم الأحد، أ

عربي ودولي إصابة 10 أشخاص بهجوم طعن في قطار ببريطانيا

ف34

طب وصحة 5 عادات يومية تهدد عمودك الفقري ورقبتك

هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد تعلن بدء التسجيل في دورات متخصصة

أخبار محلية العقبة: ورشة تدريبية بعنوان "مهارات تصميم المبادرات المجتمعية"



 
 



الأكثر مشاهدة