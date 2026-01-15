الخميس 2026-01-15 01:46 م

الأردن يستورد 1.7 مليون جهاز خلوي بقيمة 162 مليون دينار

الخميس، 15-01-2026 12:07 م
الوكيل الإخباري-   بلغ حجم مستوردات الأردن من الأجهزة الخلوية العام الماضي 162 مليون دينار وبعدد وصل إلى 1.7 مليون جهاز خلوي، وفقا لرئيس جمعية مستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أحمد علوش.اضافة اعلان


وأوضح علوش في بيان صحفي أن حجم المستوردات في نهاية عام 2025 سجل تراجعًا مقارنة بعام 2024، الذي بلغت فيه قيمة المستوردات نحو 176 مليون دينار وبعدد 1.855 مليون جهاز، حيث انخفضت فاتورة الاستيراد بنسبة تقارب 8%، كما تراجع عدد الأجهزة المستوردة بنسبة حوالي 8.4%.

وأشار إلى أن عام 2024 كان قد سجل تحسنًا مقارنة بعام 2023؛ إذ ارتفعت قيمة المستوردات بنسبة 13.7%، من 154.6 مليون دينار في عام 2023 إلى 176 مليون دينار في عام 2024، كما ارتفع عدد الأجهزة المستوردة بنسبة 7.5%، من 1.726 مليون جهاز إلى 1.855 مليون جهاز.

وبالعودة إلى الاتجاه العام خلال السنوات الماضية، بيّن علوش أن سوق استيراد الأجهزة الخلوية في الأردن يشهد تراجعًا واضحًا منذ عام 2020، الذي بلغت فيه قيمة المستوردات 221.3 مليون دينار، لتنخفض في عام 2021 إلى 205.3 مليون دينار، وبنسبة تراجع بلغت 7.2%.

وأضاف أن الانخفاض استمر في عام 2022، حيث تراجعت المستوردات إلى 175 مليون دينار، مسجلة انخفاضًا بنسبة 14.7% مقارنة بعام 2021، بالتوازي مع تراجع عدد الأجهزة المستوردة من مليوني جهاز إلى نحو 1.8 مليون جهاز.
 
 


