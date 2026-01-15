الأردن يستورد 1.7 مليون جهاز خلوي بقيمة 162 مليون دينار

وأوضح علوش في بيان صحفي أن حجم المستوردات في نهاية عام 2025 سجل تراجعًا مقارنة بعام 2024، الذي بلغت فيه قيمة المستوردات نحو 176 مليون دينار وبعدد 1.855 مليون جهاز، حيث انخفضت فاتورة الاستيراد بنسبة تقارب 8%، كما تراجع عدد الأجهزة المستوردة بنسبة حوالي 8.4%.
وأشار إلى أن عام 2024 كان قد سجل تحسنًا مقارنة بعام 2023؛ إذ ارتفعت قيمة المستوردات بنسبة 13.7%، من 154.6 مليون دينار في عام 2023 إلى 176 مليون دينار في عام 2024، كما ارتفع عدد الأجهزة المستوردة بنسبة 7.5%، من 1.726 مليون جهاز إلى 1.855 مليون جهاز.
وبالعودة إلى الاتجاه العام خلال السنوات الماضية، بيّن علوش أن سوق استيراد الأجهزة الخلوية في الأردن يشهد تراجعًا واضحًا منذ عام 2020، الذي بلغت فيه قيمة المستوردات 221.3 مليون دينار، لتنخفض في عام 2021 إلى 205.3 مليون دينار، وبنسبة تراجع بلغت 7.2%.
وأضاف أن الانخفاض استمر في عام 2022، حيث تراجعت المستوردات إلى 175 مليون دينار، مسجلة انخفاضًا بنسبة 14.7% مقارنة بعام 2021، بالتوازي مع تراجع عدد الأجهزة المستوردة من مليوني جهاز إلى نحو 1.8 مليون جهاز.
-
أخبار متعلقة
-
الإحصاءات: انخفاض أسعار الدجاج اللاحم بنسبة 4 بالمئة خلال عام 2025
-
انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الخميس
-
%47.4 ارتفاع أعداد زوار مدينة أم قيس الأثرية خلال 11 شهرا
-
2 مليار دولار إنفاق الأردنيين على السياحة في الخارج العام الماضي
-
7.8 مليار دولار الدخل السياحي للأردن العام الماضي بارتفاع 7.6%
-
خدمات نوعية تقدمها غرفة صناعة الأردن لدعم الصادرات
-
4.1 مليار دولار إجمالي حوالات المغتربين الأردنيين العام حتى نهاية تشرين الثاني الماضي
-
11.9 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان