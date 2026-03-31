الأردن يسجل أعلى مستوى لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ 2017

وبلغت الاستثمارات من الدول العربية ما قيمته 1,241.7 مليون دولار مشكلة ما نسبته 61.3% من اجمالي هذه التدفقات.
وجاءت دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الأولى بنسبة 30.8% من إجمالي التدفقات الاستثمارية المسجلة، حيث تصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين هذه الدول بما نسبته 16.1%، تلتها الإمارات العربية المتحدة (%5.3)، ثم الكويت (4.9%). أما الدول العربية الأخرى، فجاءت العراق بالمرتبة الأولى بنسبة 9.7% تلتها كل من مصر وليبيا بنسبة 6% تقريبا لكل منهما.
اما تدفقات الاستثمار الواردة من الدول الأوروبية فبلغت 276.7 مليون دولار اي ما نسبته 13.7% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، منها 9.6% تعود لدول الاتحاد الأوروبي و2.8% للمملكة المتحدة.
في حين استحوذت دول آسيا غير العربية على ما نسبته 4.8% من إجمالي التدفقات بما قيمته 97.2 مليون دولار، حيث تصدرت الهند هذه الدول بما نسبته 1.6% والصين بنسبة 1%.
فيما ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية بما نسبته (%3.3) في هذه التدفقات وبما قيمته 67 مليون دولار.
وعلى صعيد توزيع الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي خلال عام 2025، استحوذت أنشطة "المالية والتأمين" على ما نسبته 27.6% من هذه إجمالي هذه التدفقات، ثم أنشطة "الصناعات التحويلية" (11.6%)، تليها "الأنشطة العقارية "(%8.8) و"التعدين واستغلال المحاجر" (7.5%)، واخيراً أنشطة "المعلومات والاتصالات" (6.1%) من إجمالي التدفقات.
هذا وبلغت استثمارات الأفراد غير الأردنيين في الأراضي والعقارات ما قيمته 296.9 مليون دولار وبمساهمة قدرها 14.7% من اجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة خلال عام 2025.
