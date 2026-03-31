الأردن يسجل أعلى مستوى لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ 2017

الوكيل الإخباري- أظهرت البيانات الأولية لميزان المدفوعات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال عام 2025 بلغت نحو 2,024.8 مليون دولار، مقارنة مع 1,618.8 مليون دولار خلال عام 2024 محققة نمواً بنسبة 25.1%، وهو اعلى مستوى تسجله هذه التدفقات منذ عام 2017 في مؤشر يعكس تنامي ثقة المستثمرين بالاقتصاد الاردني ومتانة السياسات الاقتصادية وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.





وبلغت الاستثمارات من الدول العربية ما قيمته 1,241.7 مليون دولار مشكلة ما نسبته 61.3% من اجمالي هذه التدفقات.



وجاءت دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الأولى بنسبة 30.8% من إجمالي التدفقات الاستثمارية المسجلة، حيث تصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين هذه الدول بما نسبته 16.1%، تلتها الإمارات العربية المتحدة (%5.3)، ثم الكويت (4.9%). أما الدول العربية الأخرى، فجاءت العراق بالمرتبة الأولى بنسبة 9.7% تلتها كل من مصر وليبيا بنسبة 6% تقريبا لكل منهما.



اما تدفقات الاستثمار الواردة من الدول الأوروبية فبلغت 276.7 مليون دولار اي ما نسبته 13.7% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، منها 9.6% تعود لدول الاتحاد الأوروبي و2.8% للمملكة المتحدة.



في حين استحوذت دول آسيا غير العربية على ما نسبته 4.8% من إجمالي التدفقات بما قيمته 97.2 مليون دولار، حيث تصدرت الهند هذه الدول بما نسبته 1.6% والصين بنسبة 1%.



فيما ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية بما نسبته (%3.3) في هذه التدفقات وبما قيمته 67 مليون دولار.



وعلى صعيد توزيع الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي خلال عام 2025، استحوذت أنشطة "المالية والتأمين" على ما نسبته 27.6% من هذه إجمالي هذه التدفقات، ثم أنشطة "الصناعات التحويلية" (11.6%)، تليها "الأنشطة العقارية "(%8.8) و"التعدين واستغلال المحاجر" (7.5%)، واخيراً أنشطة "المعلومات والاتصالات" (6.1%) من إجمالي التدفقات.



هذا وبلغت استثمارات الأفراد غير الأردنيين في الأراضي والعقارات ما قيمته 296.9 مليون دولار وبمساهمة قدرها 14.7% من اجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة خلال عام 2025.









