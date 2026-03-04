الأردن يسجّل فائضًا تجاريًا مع 11 دولة عربية في 2025

10:08 ص

الوكيل الإخباري- حقق الميزان التجاري للمملكة فائضًا مع 11 دولة ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال العام الماضي 2025، في وقت يواصل الأردن جهوده لتعزيز حضوره في الأسواق العربية.





ويعكس هذا الأداء الإيجابي توافقًا مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، كما يشكّل مؤشرًا على تنامي الصادرات الوطنية وقدرتها التنافسية في الأسواق العربية، إلى جانب اتساع قاعدة الشركاء التجاريين في المنطقة.



ووفقًا لبيانات إحصاءات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، شهدت الصادرات الوطنية الموجهة إلى دول منطقة التجارة العربية نموًا بنسبة 10.2 بالمئة في 2025، إذ بلغت قيمتها 3.952 مليار دينار، مقارنة بـ 3.585 مليار دينار خلال 2024.



وبلغت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة العربية العام الماضي 5.444 مليار دينار، مقارنة بـ 5.073 مليار دينار في 2024، بارتفاع نسبته 7.3 بالمئة.



وبناءً على المعطيات الإحصائية، استحوذت دول منطقة التجارة العربية على المرتبة الأولى من بين الشركاء التجاريين خلال 2025، إذ شكّلت 41 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية.



في الإطار ذاته، وصل عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في 2025 إلى 1.492 مليار دينار، مقابل 1.488 مليار دينار في 2024.



وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول منطقة التجارة الحرة العربية في 2025 نحو 9.396 مليار دينار، مقارنة مع 8.658 مليار دينار في 2024.



وحقق الميزان التجاري للمملكة فائضًا مع عدد من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في 2025، وهي: لبنان، اليمن، ليبيا، قطر، المغرب، الكويت، سوريا، فلسطين، الجزائر، العراق، البحرين، في حين سجّل الميزان التجاري للمملكة عجزًا مع كل من: السعودية، الإمارات، مصر، عُمان، تونس، والسودان.



واستحوذت المملكة العربية السعودية على الحصة الكبرى من الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في 2025، لتبلغ حوالي 1.230 مليار دينار بارتفاع نسبته 9 بالمئة، تلتها العراق بقيمة 990 مليونًا بارتفاع نسبته 8.6 بالمئة، كما شهدت الصادرات الوطنية نموًا ملحوظًا مع سوريا إذ وصلت إلى 252 مليون دينار بارتفاع نسبته 358.2 بالمئة.



في ذات السياق، تصدرت السعودية قائمة الدول التي يستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة منها نحو 2.95 مليار دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري للأردن مع السعودية قد بلغ في 2025 حوالي 1.72 مليار دينار.



وتتمحور الصادرات الأردنية الموجهة إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حول الأسمدة، المستحضرات الصيدلانية، المنتجات الزراعية بما في ذلك الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، الأملاح ومنتجات العناية بالبشرة، بالإضافة إلى المحضّرات الغذائية، الأثاث، المنسوجات والملابس، والدهانات.



وتتضمن مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مجموعة متنوعة من السلع، أبرزها النفط الخام ومشتقاته، الحلي والمجوهرات، المنتجات الغذائية، ألواح وصفائح اللدائن، أكسيد التيتانيوم، البولي إيثيلين، البوليسترين، والحديد ومصنوعاته، بالإضافة إلى سلع أخرى.



يُشار إلى أن قيمة الصادرات الوطنية ارتفعت في 2025 بنسبة 9.9 بالمئة، لتصل إلى 9.624 مليار دينار، فيما زادت قيمة المعاد تصديره بنسبة 12.3 بالمئة، مسجلة 959 مليون دينار، لترتفع قيمة الصادرات الكلية إلى 10.583 مليار دينار، بزيادة نسبتها 10.1 بالمئة مقارنة مع 2024.



وتُعرّف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بأنها حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيّز التنفيذ في كانون الثاني 2005، ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها 18 دولة.





