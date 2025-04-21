الأردن يشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي

ويشارك الأردن هذه الاجتماعات بوفد رسمي رفيع المستوى يضم وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس.
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