الأردن يشارك في اجتماعات كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

الوكيل الإخباري- ترأست الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، اليوم الأربعاء، الوفد الأردني المشارك في اجتماعات كبار المسؤولين التحضيرية لاجتماع المجلس الاجتماعي والاقتصادي الوزاري، والذي سيعقد غداً الخميس، بمقر جامعة الدول العربية.

اضافة اعلان



وفي مستهل الاجتماع، سلمت الزعبي رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لوكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، جمعة الكيت، حيث ستترأس بلاده أعمال الدورة الـ 114 للمجلس، متمنيةً للإمارات العربية المتحدة النجاح في تعزيز الجهود وتحقيق الأهداف المنشودة بما يخدم التعاون والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي.



وفي كلمة الأردن خلال افتتاحات الاجتماعات التحضيرية على مستوى كبار المسؤولين، نوهت الزعبي، إلى جهود المملكة خلال رئاستها للدورة السابقة الـ (113) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي باتباعها نهجا عربياً في التعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمات العابرة للحدود، يقوم على تفعيل الأُطُر التكاملية كمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي.



كما أشارت إلى أن هذا المَسعى، الذي اتبعه الأردن، أسهم في التوصل لعدة قرارات وتوصيات صدرت عن مؤتمر القمة العربية التي عُقدت في مملكة البحرين في أيار الماضي.



وأعربت عن التطلع لاستكمال العمل والتعاون العربي وبما يساعد في تحقيق التطلعات، التي منها تعزيز مستويات التجارة البينية العربية والاستثمارات المشتركة العابرة للحدود؛ والعمل على جعل معظمَ صادراتنا العربية منتجات صناعية لا مجردَ مواد أولية، لما له من انعكاس على زيادة قيمة الموارد الطبيعية وتوظيف الطاقات البشرية وتخفيض تكاليف الإنتاج والنقل، ورفع مساهَمة القطاع الصناعي في نمو الاقتصادات الوطنية.