الأعلى تاريخيا.. أسعار الذهب في الأردن تحطم رقما قياسيا جديدا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، في التسعيرة الثانية، 90 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 93.6 دينارا.



وتاليا التفاصيل: