الثلاثاء 2026-01-13 07:28 م

الأعلى تاريخيا.. أسعار الذهب في الأردن تحطم رقما قياسيا جديدا

ر
أرشيفية
 
الثلاثاء، 13-01-2026 05:08 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، في التسعيرة الثانية، 90 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 93.6 دينارا.


وتاليا التفاصيل:

 


Image1_120261317621768897582.jpg

 
 


