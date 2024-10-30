الأعلى على الإطلاق.. ليرة الذهب تسجل رقماً تاريخياً جديداً في الأردن

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الوكيل الإخباري- ارتفع سعر الليرة الذهبية بأنواعها الإنجليزية والرشادية مع ارتفاع سعر غرام الذهب بمقدار 80 قرشًا في الأردن اليوم الأربعاء. اضافة اعلان





ووصل سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات إلى 456 دينارًا، بينما بلغت سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 401 دينار وهو سعر تاريخي وفقًا لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.



وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير.



وأشار إلى أن سعر الأونصة وصل اليوم إلى نحو 2785 دولارًا عالميًا.



وأوضح ديب أن التوترات في المنطقة، والانتخابات الأمريكية، والأخبار الاقتصادية تسهم في زيادة حالة عدم اليقين والتخوف، مما يدفع إلى التحول نحو الملاذات الآمنة، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا.



ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 إلى 56.6 دينارًا للبيع للمواطنين، و54.6 دينارًا للشراء منهم.