الألبسة تتصدر قائمة السلع الأكثر تصديرًا خلال 10 أشهر

الألبسة تتصدر قائمة السلع الأكثر تصديرًا خلال 10 أشهر
الوكيل الإخباري-   ظهرت بيانات التجارة الخارجية للأشهر العشرة الماضية من عام 2025 أداءً متباينًا لأهم السلع المصدَّرة، مع تسجيل عدد من القطاعات الإنتاجية الرئيسة زيادات ملحوظة في قيم صادراتها.

وتصدّرت الألبسة وتوابعها قائمة السلع المصدَّرة خلال العشرة أشهر الماضية من العام الحالي من حيث القيمة، رغم تراجعها بنسبة 2.4 بالمئة، لتبلغ 1.343 مليار دينار، مقارنة بـ1.376 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2024.


في المقابل، حققت الأسمدة نموًا بنسبة 5.4 بالمئة، لتصل إلى 881 مليون دينار، مقارنة بـ 836 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما سجلت صادرات الحلي والمجوهرات الثمينة ارتفاعًا بنسبة 10.2 بالمئة، لتبلغ 672 مليون دينار، مقابل 610 ملايين دينار.


كما ارتفعت صادرات محضرات الصيدلة بنسبة 6.1 بالمئة، لتصل إلى 520 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي ، مقارنة بـ 490 مليون دينار للفترة ذاتها من العام السابق.


وفي قطاع التعدين، برزت زيادة لافتة في صادرات الفوسفات الخام التي ارتفعت بنسبة 12.3 بالمئة لتبلغ 492 مليون دينار مقابل 438 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2024، فيما سجل البوتاس الخام أعلى نسبة نمو بين السلع الرئيسة، بلغت 16.6 بالمئة، بقيمة 463 مليون دينار، مقارنة بـ 397 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.


كما سجلت صادرات المواد الأخرى ارتفاعًا بنسبة 10.5 بالمئة، لتصل إلى 3.436 مليار دينار، مقابل 3.109 مليار دينار خلال الفترة المقارنة.

 
 


