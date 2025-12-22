الإثنين 2025-12-22 07:20 م

الأوراق المالية تنظم ورشة حول الأصول الافتراضية

الإثنين، 22-12-2025 06:42 م

الوكيل الإخباري- نظمت هيئة الأوراق المالية اليوم الاثنين، ورشة عمل تثقيفية بالتعاون مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، بعنوان "تكنولوجيا البلوكشين والأصول الافتراضية"، والتي قدمها المتخصص بالأمن السيبراني في الجامعة الدكتور محمد النبهان، بحضور رئيس هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم، وأمين عام الهيئة المهندس علاء الدين الزعبي، وعضوي مجلس مفوضي الهيئة الدكتور محمد جرادات، والمهندس إلياس زريقات، وعدد من مديري وموظفي الهيئة.

وأكد أبو حلتم أن الورشة تأتي ثمرة للتعاون والتنسيق بين جامعة الأميرة سمية والهيئة في مجالات عدة منها تقديم ورش تدريبية تثقيفية من قبل أساتذة متخصصين في العمليات الفنية للهيئة، في إطار دخول التشريعات الجديدة التي أقرتها المملكة في عالم الرقمنة والتداول في الأصول الافتراضية علاوة على التداول في البورصات الأجنبية والمحلية.


بدوره، أشار النبهان إلى ثلاثة محاور أساسية هي بنية تكنولوجيا البلوكشين، والأصول الافتراضية والتشفير، وحالات الاستخدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأردن.


وأضاف، إن بنية تكنولوجيا البلوكشين تعد الهيكل الأساسي الذي تعتمد عليه الثقة الرقمية والتي تتيح الانتقال من السجلات المركزية إلى السجلات اللامركزية بثقة، متطرقا الى المفاهيم الأساسية لتكنولوجيا البلوكتشين ومكوناتها الأساسية، وأنواع الشبكات الأساسية: العامة (بيتكوين/إيثيريوم) مقابل المرخصة (هايبرليدجر فابريك)، إضافة إلى نموذج اتخاذ القرار في تقنية البلوك تشين.


وفي محور الأصول الافتراضية والتشفير، لفت الى مزاياه وفوائدها، وعقد مقارنات بين الرموز القابلة للاستبدال وغير القابلة للاستبدال، ورموز المنفعة والأمان، ورموز الحوكمة، والعملات المستقرة، والعملات الرقمية للبنوك المركزية، والعملات المشفرة وأدوات الدفع (بيتكوين)، وعملية التوكنة، ودورة الحياة والنظام البيئي، وفوائد وتحديات التوكنة، والمحافظ الرقمية.

 
 


