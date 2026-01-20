الأوراق المالية تنظم ورشة للتوعية بقانون حماية البيانات الشخصية

ويأتي تنظيم الورشة بحسب الهيئة، انطلاقا من حرصها على ضمان الامتثال بالقانون، والالتزام بأفضل الممارسات في مجال حماية البيانات الشخصية من خلال إطلاع الموظفين وتعزيز الوعي لديهم بالجوانب والأبعاد الأساسية للقانون، وترسيخ مفاهيم حوكمة وحماية البيانات الشخصية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية.
وجرى خلال الورشة استعراض الجوانب القانونية والفنية لحماية البيانات الشخصية من خلال التركيز على عدة محاور تضمنت البيئة القانونية لحماية البيانات الشخصية على مستوى العالم والمستوى الوطني من خلال التعريف بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023، والتعرف على آليه معالجة البيانات الشخصية، إلى جانب الأدوار الرئيسية في إدارة البيانات التي تتضمن المسؤول، والمعالج، والمراقب، وحقوق الشخص المعني صاحب هذه البيانات كما تم التطرق الى الأحكام التي تعنى بالمراقب ومعايير تعيينه واعتماده، ومهامه والتزاماته، ومسؤوليات المسؤول اتجاهه ومسؤوليات الجهات المعالجة للبيانات.
وتناولت الورشة شرحا للمفاهيم الأساسية في القانون وبخاصة الفرق بين البيانات الشخصية والحساسة، وتوضيح حقوق أصحاب البيانات كالحصول على الموافقة المسبقة وحالات استثناءاتها.
كما تم استعراض إجراءات وخطوات عملية التسجيل في سجل خاص يدرج فيه مسؤولو ومعالجو ومراقبو حماية البيانات، وتقوم الوحدة المعنية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بمهام وصلاحيات فتح السجل وتنظيمه والإشراف عليه بموجب القانون.
-
أخبار متعلقة
-
صناعة الأردن: بوصلة الاستثمار الصناعي تحقق نتائج إيجابية
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
تجارة الأردن: مجلس تكنولوجيا المستقبل يعزز مسار التحول الرقمي
-
ارتفاع أسعار الذهب في الأردن إلى مستوى تاريخي جديد
-
1693 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي الثلاثاء
-
انخفاض أسعار الذهب في الأردن
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
أسعار الذهب تحلق محلياً بارتفاع قياسي جديد