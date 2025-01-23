الأوراق المالية: 2 مليون دينار الحد الأدنى لترخيص شركات الوساطة في البورصات الأجنبية

الوكيل الإخباري- قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في اجتماعه الأخير فرض كفالة إضافية على شركات الخدمات المالية المرخصة للتعامل كوسيط مالي لحساب الغير في البورصات الأجنبية والتي تتعامل بالعقود مقابل الفروقات.

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ووفقا لقرار المجلس فإن مجموع الكفالات المطلوبة كحد أدنى من الشركات مقابل الترخيص بعد هذا القرار، يجب أن لا يقل عن مليوني دينار.