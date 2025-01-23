الأوراق المالية: 2 مليون دينار الحد الأدنى لترخيص شركات الوساطة في البورصات الأجنبية

ووفقا لقرار المجلس فإن مجموع الكفالات المطلوبة كحد أدنى من الشركات مقابل الترخيص بعد هذا القرار، يجب أن لا يقل عن مليوني دينار.
ومنح المجلس الشركات مهلة لتصويب أوضاعها وتقديم الكفالات المطلوبة، تنتهي بتاريخ 28 شباط المقبل.
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