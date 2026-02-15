الإحصاءات: أسعار المنتجين الصناعيين تنخفض بنسبة 0.75% لعام 2025

وعليه فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لعام 2025 ما مقداره 106.32 مقابل 107.12 لنفس الفترة من عام 2024. وعلى المستوى الشهري فقد بلغ الرقم القياسي لشهر كانون أول من عام 2025 ما مقداره 104.85 مقابل 106.26 لنفس الشهر من عام 2024، كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر كانون أول من عام 2025 ما مقداره 104.85 مقابل 105.71 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.
وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لعام 2025 بنفس الفترة من عام 2024، فقد انخفضت أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة (1.03%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، في حين ارتفعت أسعار "الصناعات الاستخراجية"بنسبة 2.38% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، وأسعار "الكهرباء" بنسبة 0.56% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.
وعلى الصعيد السلعي، فقد ساهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر كانون أول من عام 2025 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2024 انخفاض أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة (1.77%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، في حين ارتفعت أسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 4.42% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36% وأسعار "الكهرباء" بنسبة 0.27% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.
وعلى نطاق التغير الشهري، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر كانون أول من عام 2025 مقارنـة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لانخفاض أسعار "الصناعات التحويلية بنسبة (0.71%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، وأسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة (3.74%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، في حين ارتفعت أسعار "الكهرباء" بنسبة 0.36% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.
