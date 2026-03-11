الإحصاءات العامة: استقرار في مستويات أسعار المستهلك في شباط

02:06 م

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري بشأن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر شباط 2026، والذي رصد ارتفاعاً بنسبة 1.17% مقارنةً مع الشهر المقابل من 2025، وارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.22% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر كانون الثاني الذي سبقه من 2026.





أما على المستوى التراكمي، فقد ارتفع الرقم القياسي للشهرين الأولين من هذا العام بنسبة 1.11% مقارنةً بالفترة نفسها من 2025.



ولدى مقارنة معدلات الزيادة في الأسعار خلال شهري كانون الثاني وشباط من 2026، يُلاحظ بأنها تقل عن مستوياتها المسجلة شهرياً خلال 2025.



وعلى صعيد المجموعات السلعية، فقد جاء الارتفاع في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر شباط من 2026 بشكل رئيسي نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة "الأمتعة الشخصية" بنسبة 40.00%، و"الزيوت والدهون" بنسبة 13.95%، و"الشاي والبن والكاكاو" بنسبة 11.95%، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة 5.19%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 3.99%، في حين تراجعت أسعار مجموعة "اللحوم والدواجن" بنسبة (7.43%)، و"الأجهزة المنزلية" بنسبة (3.24%)، و"الوقود والإنارة" بنسبة (2.07%)، و"النقل" بنسبة (1.48%).



وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للشهرين الأولين من 2026 مع الفترة نفسها من 2025، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة "الأمتعة الشخصية" بنسبة 39.47%، و"الزيوت والدهون" بنسبة 13.70%، و"الشاي والبن والكاكاو" بنسبة 11.99%، و"الفواكه والمكسّرات" بنسبة 4.71%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 3.99%. في حين سجلت مجموعة "الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" ومجموعة "الوقود والإنارة" تراجعاً بنسبة 2.09% و1.48% على الترتيب.





