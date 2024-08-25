الأحد 2024-08-25 04:04 م
 

 

الإحصاءات: الفاتورة النفطية تواصل انخفاضها إلى 1.3 مليار دينار

أرشيفية
تعبيرية
الأحد، 25-08-2024 02:52 م

الوكيل الإخباري- واصلت الفاتورة النفطية للمملكة تراجعها منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية حزيران الماضي، لتصل إلى 1.305 مليار دينار، مقارنة بـ 1.523 مليار للفترة نفسها من العام السابق.

اضافة اعلان


وبحسب التقرير الشهري للتجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، انخفضت مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في النصف الأول لهذا العام بنسبة 14.3 بالمئة.


وفقا للتقرير، بلغت قيمة تراجع الفاتورة النفطية في النصف الأول للعام الحالي، 218 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.


واستحوذ الوقود والزيوت المعدنية على الحصة الأكبر من مستوردات المملكة من المشتقات النفطية في النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 426 مليون دينار، ثم البترول الخام بـ 347 مليونا، ثم أرواح النفط "البنزين" بـ251 مليونا، أما مستوردات المملكة من الديزل "السولار" فبلغت نحو 252 مليونا، ومن زيوت التشحيم 19 مليونا، ومن الكاز 8 ملايين دينار.

gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات بريطانية تشتري منزلاً بـ800 ألف دولار.. وتتفاجأ بـ"صدمة العمر"

تعبيرية

منوعات الكشف عن أكبر معمرة في مصر.. هذا عمرها!

سيارة اطفاء حرائق

أخبار محلية 50 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة الماضية

تعبيرية

وظائف نقابة الأطباء تعلن عن وظائف شاغرة- تفاصيل

رل

المرأة والجمال تناولي هذا النوع من المكسّرات يومياً للوقاية من التجاعيد

يحيى السنوار

فلسطين نيويورك تايمز: إسرائيل أنشأت وحدة خاصة لتحديد مكان السنوار

ProjectSea

أخبار الشركات زين تشارك للمرة الرابعة في حملة تنظيف جوف البحر بالتعاون مع ProjectSea وأبو شقرة

اا

المرأة والجمال فوائد جمالية مذهلة للزعفران... جرّبيه



 

c4m
الأكثر مشاهدة
 