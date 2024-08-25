الإحصاءات: الفاتورة النفطية تواصل انخفاضها إلى 1.3 مليار دينار

الوكيل الإخباري- واصلت الفاتورة النفطية للمملكة تراجعها منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية حزيران الماضي، لتصل إلى 1.305 مليار دينار، مقارنة بـ 1.523 مليار للفترة نفسها من العام السابق.

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وبحسب التقرير الشهري للتجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، انخفضت مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في النصف الأول لهذا العام بنسبة 14.3 بالمئة.



وفقا للتقرير، بلغت قيمة تراجع الفاتورة النفطية في النصف الأول للعام الحالي، 218 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.