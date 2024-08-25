الإحصاءات: الفاتورة النفطية تواصل انخفاضها إلى 1.3 مليار دينار

وبحسب التقرير الشهري للتجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، انخفضت مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في النصف الأول لهذا العام بنسبة 14.3 بالمئة.
وفقا للتقرير، بلغت قيمة تراجع الفاتورة النفطية في النصف الأول للعام الحالي، 218 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
واستحوذ الوقود والزيوت المعدنية على الحصة الأكبر من مستوردات المملكة من المشتقات النفطية في النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 426 مليون دينار، ثم البترول الخام بـ 347 مليونا، ثم أرواح النفط "البنزين" بـ251 مليونا، أما مستوردات المملكة من الديزل "السولار" فبلغت نحو 252 مليونا، ومن زيوت التشحيم 19 مليونا، ومن الكاز 8 ملايين دينار.
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