الإحصاءات: انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين خلال 9 شهور

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين الذي رصد انخفاضا في أسعار المنتجين الصناعيين للتسعة شهور الأولى من العام الحالي، بنسبة 0.68 بالمئة (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنة مع نفس الفترة من 2024.

وعلى المستوى الشهري فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 1.80 بالمئة لشهر أيلول الماضي مقارنة مع الشهر المقابل من 2024، وانخفض بنسبة 0.94 بالمئة مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.



وعليه، فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لنفس الفترة مقداره 106.67 نقطة مقابل 107.40 نقطة لنفس الفترة من 2024.



وعلى المستوى الشهري فقد بلغ الرقم القياسي لأيلول الماضي ما مقداره 105.56 نقطة مقابل 107.50 نقطة لنفس الشهر من 2024.



كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لأيلول الماضي ما مقداره 105.56 نقطة مقابل 106.56 نقطة مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.



وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للتسعة شهور الأولى من العام الحالي بنفس الفترة من 2024، فقد انخفضت أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.91 بالمئة والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 1.45 بالمئة التي تشكل أهميتها النسبية 5.36 بالمئة، وأسعار الكهرباء بنسبة 0.85 بالمئة والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91 بالمئة.



وعلى الصعيد السلعي، فقد ساهم في انخفاض الرقم القياسي لأيلول الماضي مقارنة مع نفس الشهر من 2024 انخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 1.77 بالمئة والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74 بالمئة، وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 5.32 بالمئة والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 0.91 بالمئة والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91 بالمئة.