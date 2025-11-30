الأحد 2025-11-30 11:50 ص

"الإحصاءات" تعلن أرقاما جديدة لاحتساب الناتج المحلي الإجمالي بعد إضافة 3.6 مليارات

منظر عام للعاصمة عمّان
منظر عام للعاصمة عمّان
الأحد، 30-11-2025 11:26 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت دائرة الإحصاءات العامة، الأحد، عن الأرقام الجديدة للناتج المحلي الإجمالي.اضافة اعلان


وبينت الدائرة في بيان أنه جرى إضافة 3.6 مليار دينار جديدة إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد مراجعة شاملة للحسابات القومية.

وقالت الدائرة إن المراجعة امتدّت أربع سنوات ونُفّذت بدعم فني من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وصندوق النقد الدولي.

وأوضحت أن المراجعة تهدف إلى تعزيز دقة وموثوقية البيانات الاقتصادية وفق أفضل المنهجيات والممارسات الدولية.

وحدّثت دائرة الإحصاءات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ليصبح 39.8 مليار دينار بعد تحديث البيانات وتوسيع نطاق التغطية الإحصائية.

وقالت إن تحديث سنة الأساس إلى 2023 حسب المعايير والتصنيفات الدولية يرفع دقة تقديرات الاقتصاد الوطني ويعزّز موثوقيتها وفق المعايير والممارسات الدولية.

وبررت أسباب الزيادة بأنها جاءت نتيجة إدراج أنشطة اقتصادية لم تكن محسوبة سابقًا خصوصًا في القطاع غير الرسمي.

وأكدت دائرة الإحصاءات استمرارية تطوير المنهجيات المعتمدة دولياً وتحسين جودة المسوحات واعتماد مصادر بيانات جديدة والتوسع في الربط الإلكتروني.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

صندوق الإئتمان العسكري

أخبار محلية تنويه هام من صندوق الإئتمان العسكري

ت

شؤون برلمانية النائب الهميسات يطالب بعودة التعيينات الحكومية على نظام المخزون

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن يدعو لتفقد وسائل التدفئة والتأكد من سلامتها قبل الاستخدام

الذهب

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

منظر عام للعاصمة عمّان

اقتصاد محلي "الإحصاءات" تعلن أرقاما جديدة لاحتساب الناتج المحلي الإجمالي بعد إضافة 3.6 مليارات

تو

أخبار محلية وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام: توجه لتدريب وتأهيل القيادات الحكومية

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل بلدة الرام شمال القدس، ومنعت حركة الدخول والخروج من البلدة وإليها. ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر محلية أن جنود الاحتلال تمركزوا على جميع الطرق المؤدية إلى البلدة، ومن

فلسطين الاحتلال يغلق مداخل الرام بالقدس

تع

منوعات سيارة تقتحم منزلاً.. ومسنّة تنجو من الموت في الهند (فيديو)



 
 



الأكثر مشاهدة