الإحصاءات: ثبات كميات الإنتاج الصناعي للشهرين الأولين من العام الحالي

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي الذي رصد ثباتا في كميات الإنتاج الصناعي للشهرين الأولين من العام الحالي (انخفاض غير مهم إحصائيا بنسبة 0.5بالمئة ) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2025.





أما على المستوى الشهري،انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر شباط من عام 2026 بنسبة 0.72 بالمئة مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2025، كذلك سجلت انخفاضا في كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 2.19 بالمئة لشهر شباط مقارنة مع شهر كانون الثاني الذي سبقه من نفس العام.



يذكر أنه تم تعديل سنة الأساس لتصبح (2018=100) بدلا من (2010=100).



وبلغ الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي للشهرين الأولين من عام 2026 ما مقداره 87.58 نقطة مئوية مقابل 87.62 لنفس الفترة من عام 2025. وعلى المستوى الشهري بلغ الرقم القياسي لشهر شباط من عام 2026 ما مقداره 86.61 نقطة مئوية مقابل 87.24 لنفس الشهر من عام 2025 .



كما سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر شباط من عام 2026 ما مقداره 86.61 مقابل 88.55 مقارنة مع شهر كانون الثاني الذي سبقه من نفس العام.



وعلى مستوى القطاعات الفرعية، وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للشهرين الأولين من عام 2026 مع نفس الفترة من عام 2025، انخفضت كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.26بالمئة والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7 بالمئة وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 0.41 بالمئة التي تشكل أهميتها النسبية 5.9بالمئة، في حين ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.79 بالمئة التي تشكل أهميتها النسبية 5.4بالمئة.



وعلى نطاق التغير الشهري، انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر شباط من عام 2026 مقارنة مع نفس الشهر من 2025 نتيجة لانخفاض كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.27بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7بالمئة وكميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 9.84بالمئة والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9بالمئة،في حين ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.31 بالمئة التي تشكل أهميتها النسبية 5.4 بالمئة.



وعلى مستوى القطاعات، وبمقارنة الرقم القياسي لشهر شباط من عام 2026 مع شهر كانون الثاني الذي سبقه من نفس العام، ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.03 بالمئة التي تشكل أهميتها النسبية 88.7 بالمئة.



وانخفضت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 15.22بالمئة التي تشكل أهميتها النسبية 5.4 بالمئة وكميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 20.51 بالمئة التي تشكل أهميتها النسبية 5.9 بالمئة .







