الإنفاق الرأسمالي يواصل ارتفاعه في 2026

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات المالية العامة للشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ارتفاع النفقات الرأسمالية بنحو 28 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، لتصل إلى حوالي 452 مليون دينار.

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ويعكس ذلك استمرار الحكومة في الإنفاق على المشاريع الرأسمالية ذات الأولوية، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، وتعزيز النمو، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المقررة.