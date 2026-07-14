الإنفاق الرأسمالي يواصل ارتفاعه في 2026

ويعكس ذلك استمرار الحكومة في الإنفاق على المشاريع الرأسمالية ذات الأولوية، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، وتعزيز النمو، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المقررة.
وبحسب وزارة المالية، فقد تركز الإنفاق الرأسمالي على عدد من المشاريع التنموية التي تم رصد المخصصات المالية لها في قانون الموازنة العامة، منها مشروع تطوير حقل غاز الريشة، وإنشاء وتجهيز مستشفى الأميرة بسمة، وإنشاء وتجهيز مستشفى معان العسكري، والبرنامج الوطني للتشغيل، بالإضافة الى مشاريع تطوير التعليم المهني والتقني.
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