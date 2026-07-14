الثلاثاء 2026-07-14 08:33 م

الإنفاق الرأسمالي يواصل ارتفاعه في 2026

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 14-07-2026 07:06 م

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات المالية العامة للشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ارتفاع النفقات الرأسمالية بنحو 28 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، لتصل إلى حوالي 452 مليون دينار.

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ويعكس ذلك استمرار الحكومة في الإنفاق على المشاريع الرأسمالية ذات الأولوية، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، وتعزيز النمو، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المقررة.


وبحسب وزارة المالية، فقد تركز الإنفاق الرأسمالي على عدد من المشاريع التنموية التي تم رصد المخصصات المالية لها في قانون الموازنة العامة، منها مشروع تطوير حقل غاز الريشة، وإنشاء وتجهيز مستشفى الأميرة بسمة، وإنشاء وتجهيز مستشفى معان العسكري، والبرنامج الوطني للتشغيل، بالإضافة الى مشاريع تطوير التعليم المهني والتقني.

 
 


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