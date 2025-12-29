الإيرادات المحلية ترتفع إلى 7.663 مليار دينار خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2025

الوكيل الإخباري- ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 2025 قرابة 380 مليون دينار، لتصل إلى ما قيمته 7.663 مليار دينار، مقارنة مع ما قيمته 7.283 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الإيرادات العامة والمنح الخارجية 7.705 مليون دينار حتى نهاية تشرين أول الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية.