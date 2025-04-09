الاحتياطيات الأجنبية تسجل رقما قياسيا جديدا لتتجاوز 22 مليار دولار حتى نهاية آذار

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الوكيل الإخباري- سجلت الاحتياطيات الأجنبية رقما ً قياسيا ً جديدا ً لتتجاوز 22 مليار دولار حتى نهاية شهر آذار الماضي.

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ووفقا لبيانات البنك المركزي الأردني سجلت احتياطيات الأردن من الذهب رقما ً قياسا ً جديدا ً لتصل إلى 7 مليارات دولار حتى نهاية شهر آذار الماضي.