الاحتياطيات الأجنبية تسجل رقما قياسيا جديدا لتتجاوز 22 مليار دولار حتى نهاية آذار

ووفقا لبيانات البنك المركزي الأردني سجلت احتياطيات الأردن من الذهب رقما ً قياسا ً جديدا ً لتصل إلى 7 مليارات دولار حتى نهاية شهر آذار الماضي.
وتغطي احتياطيات الأردن مستوردات المملكة من السلع والخدمات بواقع 8.5 أشهر ولأول مرة.
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