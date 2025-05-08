الاحتياطيات الأجنبية في الأردن تصل إلى "مستوى قياسي جديد"

الوكيل الإخباري- سجلت قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، مستوى قياسيا جديدا عند 22.8 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي.

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ووفقا لأرقام البنك المركزي، فإن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ارتفعت منذ بداية العام الحالي 2025، وحتى نهاية شهر نيسان بنسبة 8% وبمقدار 1.680 مليار دولار.