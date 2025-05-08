الاحتياطيات الأجنبية في الأردن تصل إلى "مستوى قياسي جديد"

ووفقا لأرقام البنك المركزي، فإن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ارتفعت منذ بداية العام الحالي 2025، وحتى نهاية شهر نيسان بنسبة 8% وبمقدار 1.680 مليار دولار.
وأشارت البيانات إلى أن قيمة احتياطيات البنك المركزي من الذهب سجلت "رقما قياسيا جديدا" لتصل إلى 5.5 مليار دينار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي.
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