الخميس 2025-05-08 01:53 م
 

الاحتياطيات الأجنبية في الأردن تصل إلى "مستوى قياسي جديد"

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
 
الخميس، 08-05-2025 11:30 ص

الوكيل الإخباري-   سجلت قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، مستوى قياسيا جديدا عند 22.8 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي.

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ووفقا لأرقام البنك المركزي، فإن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ارتفعت منذ بداية العام الحالي 2025، وحتى نهاية شهر نيسان بنسبة 8% وبمقدار 1.680 مليار دولار.


وأشارت البيانات إلى أن قيمة احتياطيات البنك المركزي من الذهب سجلت "رقما قياسيا جديدا" لتصل إلى 5.5 مليار دينار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي.

 
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