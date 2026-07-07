الثلاثاء 2026-07-07 12:22 م

الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي ترتفع إلى 26.1 مليار دولار في نهاية حزيران 2026

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها الرابع لعام 2026، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي" عند مستواه الحالي البالغ 5.75%، والإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة
البنك المركزي الأردني
 
الثلاثاء، 07-07-2026 11:06 ص

الوكيل الإخباري-   سجلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني ارتفاعاً بنحو 585.4 مليون دولار في نهاية شهر حزيران من عام 2026 مقارنةً بمستواها في نهاية عام 2025 لتبلغ 26.1 مليار دولار.

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ويكفي هذا المستوى من الاحتياطيات تغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.6 شهراً، وهو ما يُقارب ثلاثة أضعاف المعيار الدولي لكفاية الاحتياطيات، مما يعكس متانة المركز الخارجي للمملكة، وقوة أسس الاستقرار النقدي والمالي، والبيئة الاقتصادية الجاذبة في المملكة.

 
 


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