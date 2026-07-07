الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي ترتفع إلى 26.1 مليار دولار في نهاية حزيران 2026

الوكيل الإخباري- سجلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني ارتفاعاً بنحو 585.4 مليون دولار في نهاية شهر حزيران من عام 2026 مقارنةً بمستواها في نهاية عام 2025 لتبلغ 26.1 مليار دولار.

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