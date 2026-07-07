الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي ترتفع إلى 26.1 مليار دولار في نهاية حزيران 2026

ويكفي هذا المستوى من الاحتياطيات تغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.6 شهراً، وهو ما يُقارب ثلاثة أضعاف المعيار الدولي لكفاية الاحتياطيات، مما يعكس متانة المركز الخارجي للمملكة، وقوة أسس الاستقرار النقدي والمالي، والبيئة الاقتصادية الجاذبة في المملكة.
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