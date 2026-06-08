الإثنين 2026-06-08 12:06 م

الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي ترتفع إلى 27.2 مليار دولار بنهاية أيار

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
 
الإثنين، 08-06-2026 11:55 ص

الوكيل الإخباري-   سجلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني ارتفاعا بنحو 1.7 مليار دولار في نهاية شهر أيار مقارنة بمستواها نهاية عام 2025 لتبلغ 27.2 مليار دولار.

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وبحسب بيانات البنك المركزي ، فإنّ هذا المستوى يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 9.5 شهر، وهو ما يتجاوز ثلاثة أضعاف المعيار الدولي لكفاية الاحتياطيات.

 
 


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