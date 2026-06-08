الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي ترتفع إلى 27.2 مليار دولار بنهاية أيار

الوكيل الإخباري- سجلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني ارتفاعا بنحو 1.7 مليار دولار في نهاية شهر أيار مقارنة بمستواها نهاية عام 2025 لتبلغ 27.2 مليار دولار.

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