الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي ترتفع إلى 27.2 مليار دولار بنهاية أيار

وبحسب بيانات البنك المركزي ، فإنّ هذا المستوى يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 9.5 شهر، وهو ما يتجاوز ثلاثة أضعاف المعيار الدولي لكفاية الاحتياطيات.
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