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الاقراض الزراعي : قروض بقيمة مليونين و 908737 دينار

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الخميس، 05-12-2024 01:11 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير مؤسسة الاقراض الزراعي فرع إربد المهندس عادل الدويري إن إجمالي قروض الفرع للمزارعين والاسر الريفية في القرى والالوية التابعة للمؤسسة في محافظة إربد بلغ حتى تاريخه مليونين و 908737 دينار استفاد منها 583 مزارعا.

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وأشار الدويري الى أن رسالة المؤسسة تتركز على تقديم خدمات تمويلية تلبي احتياجات العاملين في القطاع الزراعي، وتقديم خدمة عالية الجودة وبكفاءة عالية، وتحسين دخل الاسر الريفية التي تعتمد في حياتها المعيشية على الزراعة بشكل أساس، مشيرا الى مؤسسة الإقراض الزراعي هي الذراع التمويلي لوزارة الزراعة والداعمة الأولى للقطاع الزراعي وتطويره.

وبين أن هذه القروض توزعت على عدة مشاريع منها مشاريع تمكين المرأة وبلغت 350000 دينار، ومشاريع التمويل الريفي التي بلغت 200000 دينار أردني، ومشاريع الممارسات الزراعية الجيدة بدون فوائد بقيمة بلغت 55000 دينار أردني، مشيرا الى أن باقي المشاريع ركزت على استصلاح الاراضي الزراعية والثروة الحيوانية وعمليات التصنيع الغذائي.

وفيما يتعلق بتحصيلات الفرع بين أنها بلغت لغاية الأول من كانون الأول الحالي، مليونين و 982000 دينار. 

 

 
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