الاقراض الزراعي : قروض بقيمة 2.9 مليون دينار

وبين أن هذه القروض توزعت على عدة مشاريع منها مشاريع تمكين المرأة وبلغت 350000 دينار، ومشاريع التمويل الريفي التي بلغت 200000 دينار أردني، ومشاريع الممارسات الزراعية الجيدة بدون فوائد بقيمة بلغت 55000 دينار أردني، مشيرا الى أن باقي المشاريع ركزت على استصلاح الاراضي الزراعية والثروة الحيوانية وعمليات التصنيع الغذائي.
وفيما يتعلق بتحصيلات الفرع بين أنها بلغت لغاية الأول من كانون الأول الحالي، مليونين و 982000 دينار.
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