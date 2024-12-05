الاقراض الزراعي : قروض بقيمة 2.9 مليون دينار

الوكيل الإخباري- قال مدير مؤسسة الاقراض الزراعي فرع إربد المهندس عادل الدويري إن إجمالي قروض الفرع للمزارعين والاسر الريفية في القرى والالوية التابعة للمؤسسة في محافظة إربد بلغ حتى تاريخه مليونين و 908737 دينار استفاد منها 583 مزارعا.

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