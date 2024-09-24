الثلاثاء 2024-09-24 06:29 م
 
 

الانجليزية والرشادية .. تعرف على سعر ليرة الذهب في الأردن

ليرة ذهب
ليرة ذهب
الثلاثاء، 24-09-2024 03:08 م
الوكيل الإخباري-     استقر سعر الليرة الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات عند 430 ديناراً، والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 375 ديناراً في الاردن اليوم الثلاثاء ، وفقاً لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.اضافة اعلان


وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 اليوم الاكثر طلبا عند 53 دينارا للبيع للمواطنين و 51 دينارا للشراء منهم .
 
gnews

أحدث الأخبار

القوة البحرية والزوارق الملكية تنفذ تمريناً مشتركاً مع الجانب الباكستاني

أخبار محلية القوة البحرية والزوارق الملكية تنفذ تمريناً مشتركاً مع الجانب الباكستاني

السفير العضايلة يلتقي طلبة أردنيين

أخبار محلية السفير العضايلة يلتقي طلبة أردنيين فازوا بمنافسات المؤتمر العربي لأمن المعلومات

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الخارجية : عودة الشاحنات الأردنية التي كانت محتجزة في سوريا

مشهد من الضاحية الجنوبية في بيروت مساء الإثنين

عربي ودولي 5 شهداء في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش محذرا: لبنان على حافة الهاوية وغزة كابوس

مقاتل في حزب الله

عربي ودولي حزب الله يعلن دخول صاروخ "فادي 3" الخدمة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: الضغط العسكري بلبنان قد يدفع باتجاه إبرام صفقة تبادل

علم إيران

عربي ودولي إيران: الدول الإسلامية لن تسمح بتحويل لبنان إلى غزة



 

الأكثر مشاهدة