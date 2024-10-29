"الانجليزية والرشادية".. تعرف على سعر ليرة الذهب في الأردن

وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير.
واستقر سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا اليوم الى 55.8 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 53.7 دينارا للشراء منهم
-
أخبار متعلقة
-
55.8 ديناراً سعر غرام الذهب 21 في الأردن الثلاثاء
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
-
الجغبير: الصناعات الأردنية توسع رقعة تواجدها بأسواق غير تقليدية
-
مع ارتفاع الذهب.. كم بلغ سعر الليرة في الأردن؟
-
ارتفاع جديد على الذهب محلياً.. وغرام 21 يصل إلى 55.8 ديناراً
-
بورصة عمان تغلق على ارتفاع
-
أسعار الليرة الذهب في الأردن.. الانجليزية والرشادية
-
أقساط التأمين بلغت 603 ملايين دينار 33.3% منها بواسطة المركبات