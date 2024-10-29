الثلاثاء 2024-10-29 11:20 ص
 

"الانجليزية والرشادية".. تعرف على سعر ليرة الذهب في الأردن

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 29-10-2024 10:43 ص
الوكيل الإخباري-    بلغ سعر ليرة الذهب الانجليزية بوزن 8 غرامات 451 دينارا وسعر ليرة الذهب الرشادية بوزن 7 غرامات الى 395 دينارا في الأردن اليوم الثلاثاء  وفقا لما افاد امين سر النقابة العامة لاصحاب محلات الحلي والمجوهرات سليم ديب .اضافة اعلان


وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير.

واستقر سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا  اليوم الى 55.8 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 53.7 دينارا للشراء منهم
 
gnews

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