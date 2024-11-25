الانجليزي والرشادي.. أسعار الليرة الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري-وصل سعر الليرة الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات إلى 446 دينارًا، بينما سجلت الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 391 دينارًا في أحدث تسعيرة، وفقًا لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.

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وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق، والتي قد تؤدي إلى تغييرات طفيفة في السعر.



وأوضح ديب أن الأسواق العالمية أقفلت مساء الأحد على سعر 2713 دولارًا للأونصة.