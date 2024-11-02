(الانجليزي والرشادي).. أسعار ليرة الذهب في الأردن السبت

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر ليرة الذهب الانجليزية بوزن 8 غرامات 445 دينارا ، والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 390 دينارا اليوم السبت وفقا لما افاد نقيب الصاغة ربحي علان . اضافة اعلان





وبين علان انه اغلقت الاسواق العالمية عند سعر 2736 دولار للاونصة



واستقر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا اليوم عند 55.6 دينارا للبيع للمواطنين و 53.6 دينارا للشراء منهم