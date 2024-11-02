السبت 2024-11-02 12:49 م
 

(الانجليزي والرشادي).. أسعار ليرة الذهب في الأردن السبت

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 02-11-2024 10:42 ص
الوكيل الإخباري-بلغ سعر ليرة الذهب الانجليزية بوزن 8 غرامات 445 دينارا ، والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات   390 دينارا  اليوم السبت وفقا لما افاد نقيب الصاغة ربحي علان .اضافة اعلان


وبين علان انه اغلقت الاسواق العالمية  عند سعر  2736 دولار للاونصة

واستقر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا اليوم عند 55.6 دينارا للبيع للمواطنين و 53.6 دينارا للشراء منهم
 
gnews

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