(الانجليزي والرشادي).. أسعار ليرة الذهب في الأردن السبت

وبين علان انه اغلقت الاسواق العالمية عند سعر 2736 دولار للاونصة
واستقر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا اليوم عند 55.6 دينارا للبيع للمواطنين و 53.6 دينارا للشراء منهم
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