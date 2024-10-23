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الانجليزي والرشادي.. أسعار ليرة الذهب في الأردن

447 دينارا سعر ليرة الذهب الانجليزية في الأردن
447 دينارا سعر ليرة الذهب الانجليزية في الأردن
الأربعاء، 23-10-2024 10:50 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ سعر بيع ليرة الذهب الانجليزية بوزن 8 غرامات 447 دينارا ، والرشادية بوزن 7 غرامات 390 دينارا في الأردن اليوم الأربعاء وفقا لنقيب الصاغة ربحي علان. 

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يشار أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير.

 

واستقر سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا عند 55.7 دينارا للبيع للمواطنين و53.7 دينارا للشراء منهم . 

 

 

 
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