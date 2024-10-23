الانجليزي والرشادي.. أسعار ليرة الذهب في الأردن

واستقر سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا عند 55.7 دينارا للبيع للمواطنين و53.7 دينارا للشراء منهم .
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