(الانجليزي والرشادي).. أسعار ليرة الذهب في الاردن

وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق، والتي قد تؤدي إلى تغييرات طفيفة في السعر.
واستقر سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا عند 52 دينارا للبيع للمواطنين ، 50 دينارا للشراء منهم .
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