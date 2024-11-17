(الانجليزي والرشادي).. أسعار ليرة الذهب في الاردن

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر ليرة الذهب الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات 425 دينارًا، بينما سجلت الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 372 دينارًا اليوم الأحد وفقًا لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب. اضافة اعلان





وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق، والتي قد تؤدي إلى تغييرات طفيفة في السعر.



واستقر سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا عند 52 دينارا للبيع للمواطنين ، 50 دينارا للشراء منهم .