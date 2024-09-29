"الانجليزي والرشادي".. سعر ليرة الذهب في الأردن الأحد

وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري"، أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر، التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا لدى الأردنيين، اليوم الأحد ، 54 دينارًا للبيع للمواطنين و52 دينارًا للشراء منهم.
-
أخبار متعلقة
-
1238 باخرة رست بالعقبة 2024
-
كم بلغ سعر كيلو الجزر والخيار والموز اليوم الأحد؟
-
39 ألف نظام طاقة متجددة عامل بالأردن.. والوزارة تدعو للاستفادة من دعم الخلايا
-
تحرك عرضي للذهب.. هكذا أصبحت الأسعار محليا اليوم الأحد
-
50 % انخفاض الطلب والعرض على الذهب بالأردن
-
استقرار أسعار الذهب على ارتفاع محليا
-
أسعار الذهب في الأردن الجمعة
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع