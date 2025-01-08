الانجليزي والرشادي.. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن

وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري"، أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر، التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا لدى الأردنيين وفقا لأحدث تسعيرة صادرة عن نقابة الصاغة 53.8 دينارًا للبيع للمواطنين و 51.8 دينارًا للشراء منهم.
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