الأربعاء 2025-01-08 08:06 ص
 

الانجليزي والرشادي.. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 08-01-2025 06:35 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ سعر ليرة الذهب الإنجليزية بوزن 8 غرامات 435 دينارًا، فيما بلغ سعر ليرة الذهب الرشادية بوزن 7 غرامات 381 دينارًا، وفقًا لما أفاد أمين سر نقابة الصاغة سليم ديب.

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وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري"، أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر، التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.


وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا لدى الأردنيين وفقا لأحدث تسعيرة صادرة عن نقابة الصاغة  53.8 دينارًا للبيع للمواطنين و 51.8 دينارًا للشراء منهم.

 
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