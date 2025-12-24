الأربعاء 2025-12-24 12:14 م

البرلمان الأوروبي يوافق على مساعدات مالية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو

أعلام الأردن والاتحاد الأوروبي في مقر المفوضية الأوروبية
أعلام الأردن والاتحاد الأوروبي في مقر المفوضية الأوروبية
الأربعاء، 24-12-2025 11:19 ص
الوكيل الإخباري-   وافق البرلمان الأوروبي، على تقديم مساعدة مالية كلية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو، ضمن آلية المساعدة المالية الكلية للاتحاد الأوروبي، الهادفة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة المملكة على التعافي من تداعيات التوترات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.اضافة اعلان


وجاءت الموافقة بأغلبية ساحقة، إذ صوّت 585 نائبا لصالح القرار من أصل 664 نائبًا مع امتناع 45 نائبا شاركوا في عملية التصويت داخل البرلمان الأوروبي.

ويشكّل هذا التصويت اعتماد موقف البرلمان الأوروبي في القراءة الأولى ضمن الإجراء التشريعي العادي، على أن تُحال المسودة حاليا إلى مجلس الاتحاد الأوروبي لاعتماد موقفه، تمهيدًا لاستكمال المسار التشريعي النهائي ودخول قرار المساعدة حيز التنفيذ رسميًا بعد موافقة الطرفين.

وأكدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، الثلاثاء، أن تعزيز دعم الأردن يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن المشترك لأوروبا.

وقالت ميتسولا إن تصويت البرلمان الأوروبي على المساعدة المالية الكلية للأردن يحمل أهمية خاصة، كونه يدعم المملكة في المضي قدمًا بالإصلاحات وتعزيز قدرتها على الصمود الاقتصادي، معتبرة ذلك استثمارًا في أحد الشركاء الاستراتيجيين لأوروبا.

وتمثل هذه المساعدة جزءًا من الجهد الأوروبي لمساندة الاقتصاد الأردني في تغطية احتياجاته التمويلية الخارجية في ظل تصاعد الضغوط الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وفق وثيقة للبرلمان، اطلعت عليها "المملكة".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

غت

منوعات رائحة غير معتادة على متن الطائرات قبل الإقلاع.. ما سببها؟

ل

فن ومشاهير وفاة فنان مصري شهير تُفجع الوسط الفني - صورة

وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية ترعى تخريج دفعة جديدة من أبناء منتفعي صندوق المعونة من الأشخاص ذوي الإعاقة

تفاصيل حالة الطقس الاثنين .. وزخات أمطار ورعد في هذه المناطق

خاص بالوكيل 3 منخفضات جوية قادمة الى الاردن

ا

منوعات انفجار غامض .. مصرع مسنين إثر حريق ضخم بدار رعاية في بنسلفانيا (فيديو)

ث

منوعات لحظة اعتقال لص الحواسيب الجزائري الذي حير الأمن البريطاني - فيديو

أعلام الأردن والاتحاد الأوروبي في مقر المفوضية الأوروبية

اقتصاد محلي البرلمان الأوروبي يوافق على مساعدات مالية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو

تسوية 272 قضية بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية إقرار الخطة الاستراتيجية للدخل والمبيعات للأعوام 2026 – 2029



 




الأكثر مشاهدة