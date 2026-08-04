الثلاثاء 2026-08-04 09:26 ص

البنك الآسيوي يوافق على تمويل الناقل الوطني للمياه بـ250 مليون دولار

إطلاق منصة النافذة الواحدة لمشروع الناقل الوطني
مشروع الناقل الوطني
 
الثلاثاء، 04-08-2026 09:20 ص

الوكيل الإخباري-   وافق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، على تقديم تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان، في خطوة تعزز استكمال ترتيبات تمويل أحد أكبر المشاريع المائية الاستراتيجية في الأردن.

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وأظهرت بيانات البنك ، أن التمويل يستهدف دعم المشروع في تحسين الوصول إلى مياه شرب مأمونة لسكان العاصمة والمحافظات.


ويتضمن المشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في العقبة، وخط ناقل للمياه تحت الأرض بطول 438 كيلومترا، ومحطة للطاقة الشمسية بقدرة 281 ميغاواط، إلى جانب البنية التحتية المرتبطة بالمشروع.


ومن المقرر أن يوفر المشروع قرابة 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا بما يسهم في تعزيز إمدادات المياه في المملكة.

 
 


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