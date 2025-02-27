الخميس 2025-02-27 11:47 م
 

البنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.3 بالمئة العام الحالي

البنك الأوروبي
البنك الأوروبي
الخميس، 27-02-2025 11:28 م

الوكيل الإخباري-   توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يصل معدل النمو الاقتصادي في الأردن إلى 2.3 بالمئة العام الحالي، مقارنة بـ 2.2 بالمئة العام الماضي.
وبين البنك في أحدث تقاريره الاقتصادية والذي جاء بعنوان " ضعف الزخم وسط تشتت التجارة والاستثمار"، إن هذه التوقعات تعود إلى تراجع حدة الصراعات الإقليمية، وإعادة فتح السوق السورية أمام الشركات الأردنية، بالإضافة إلى انتعاش قطاع السياحة وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
ورجح البنك أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في الاردن إلى 2.6 بالمئة في عام 2026، مدفوعًا بتراجع حالة عدم اليقين.

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وبين أن الالتزام بالانضباط المالي والتقدم في الإصلاحات الهيكلية ساهم في الحفاظ على ثقة السوق، مما أدى إلى رفع التصنيف الائتماني السيادي في عام 2024 من قبل وكالتي "موديز" و"ستاندرد آند بورز".


ووفقًا لأحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية الإقليمية الصادر عن البنك، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط وتيرة نمو متسارعة، حيث سيرتفع من 2.5 بالمئة في عام 2024 إلى 3.7 بالمئة في عام 2025؛ ليصل إلى 4.1 بالمئة في عام 2026.

 
gnews

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