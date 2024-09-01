البنك الدولي: القطاع المصرفي في الأردن مستقر

الوكيل الإخباري- أكد البنك الدولي أن القطاع المالي والمصرفي في الأردن يتمتع بالاستقرار والمتانة ويبدو بعيدا عن المخاطر المالية، رغم المخاطر العالية التي تواجه القطاع في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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