البنك الدولي صرف 88 مليون دولار لمشروع يدعم التحول الرقمي في الأردن

الوكيل الإخباري- صرف البنك الدولي 88 مليون دولار ضمن برنامج "الحكومة الرقمية الموجهة نحو المواطن"، الذي يعزز مساعي الأردن نحو التحول الرقمي وتحسين تقديم الخدمات العامة وزيادة فعالية الحكومة وتعزيز الشفافية والمساءلة.

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البرنامج، الذي تم اعتماده في نيسان 2024، يأتي بتمويل إجمالي قدره 321 مليون دولار كقرض و29 مليون دولار كمنحة من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر.