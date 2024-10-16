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البنك الدولي يتوقع تعافيا طفيفا لاقتصاد الأردن 2.6% بالعامين المقبلين

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأربعاء، 16-10-2024 08:42 م

الوكيل الإخباري-   توقع البنك الدولي تعافيا طفيفا لاقتصاد الأردن يصل إلى 2.6% في العامين المقبلين، بعد أن سجل العام الماضي تسارعا في نموه وصلت نسبته إلى 2.7%.

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وأظهرت تنبؤات البنك الواردة في أحدث إصداراته نصف السنوية عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" أن من المتوقع أن يستمر ضبط أوضاع المالية العامة وإن كان بوتيرة أقل نسبيا، مدعوما بزيادة الإيرادات المحلية نتيجة اتخاذ تدابير لتعزيز الإيرادات وتخفيف محتمل للسياسة النقدية.


وتأثرت بلدان مجاورة أخرى بالتوترات الحالية في فلسطين ولبنان مثل الأردن ومصر بتراجع عائدات السياحة وإيرادات المالية العامة.

 
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